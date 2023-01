Während in den USA nach aktuellen Schätzungen bereits 40 Prozent des Fremdkapitals zur Finanzierung von Gewerbeimmobilien von Kreditgebern aus dem Finanzsektor abseits der klassischen Banken stammen, liegt der Anteil in Kontinentaleuropa deutlich darunter. "Bereits ein Szenario von zehn Prozent des europäischen Commercial-Real-Estate-Debt-Markts würde einem Kapitalbetrag im bankenunabhängigen Sektor von etwa 190 Milliarden Euro entsprechen", erklärt Prof. Dr. Steffen Metzner. "Steigerungen auf das Niveau Großbritanniens, wo 28 Prozent auf Private Debt entfallen, oder der USA würden noch zu deutlich größeren Teilmärkten im Bereich von Private Debt führen."



Private Debt erfordert professionelles Management in spezialisierten Fonds



"Auf dem Markt für Immobilienfinanzierungen droht Deutschland in den kommenden Jahren ein Liquiditätsengpass. Daher sind verstärkt neue Wege und innovative Instrumente zur Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung gefragt. Ob und wie schnell sie sich in Deutschland marktbreit etablieren, wird maßgeblich darüber mitentscheiden, wie sich der Immobilienstandort entwickelt, ob sich die Wohnungssituation in den Metropolen entspannt und inwieweit externes Kapital neue Wachstumsimpulse auslösen kann", erläutert Lahcen Knapp, Verwaltungsratspräsident der Empira Group.



Wurde der Finanzierungsbedarf institutioneller Investoren bisher vorwiegend durch klassische Bankdarlehen gedeckt, ist es angesichts steigender Zinsen, höherer Risikovorsorge und zurückhaltender Darlehensvergabe fraglich, ob künftig diese Geldquelle für kommerzielle Immobilienprojekte noch ausreichend Liquidität liefern wird: Zwischen dem wachsenden Finanzierungsbedarf der Immobilien- und der Baubranche einerseits und den begrenzten Finanzierungsressourcen des Bankensektors andererseits entsteht eine immer größere Lücke. Die Bilanzsummen der relevanten Banken wachsen kaum mehr, ihr Anstieg liegt deutlich unter dem Wachstum der Asset-Preise am Immobilienmarkt. Daraus entsteht ein zunehmender Bedarf an anderen Finanzierungsquellen. Daher wird sich der Trend zu Darlehen von alternativen, unternehmerisch agierenden Finanzierungspartnern in den nächsten Jahren weiter verstärken.



"Die hierzulande hohen Finanzierungsvolumina und die individuellen Zuschnitte erfordern ein professionelles Management und Controlling. Daher werden leistungsfähige Real-Estate-Private-Debt-Funds das erwartete Marktwachstum im Wesentlichen tragen. Aus Sicht institutioneller Investoren bieten sie zudem die Möglichkeit der Skalierung der Investition in den Real-Estate-Debt-Markt", sagt Lahcen Knapp. (25.01.2023/ac/a/m)





