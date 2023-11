Börsenplätze Altech Advanced Materials-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Altech Advanced Materials-Aktie:

9,50 EUR +2,70% (13.11.2023, 16:26)



ISIN Altech Advanced Materials-Aktie:

DE000A31C3Y4



WKN Altech Advanced Materials-Aktie:

A31C3Y



Ticker-Symbol Altech Advanced Materials-Aktie:

AMA



Kurzprofil Altech Advanced Materials AG:



Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4, WKN: A31C3Y, Ticker-Symbol: AMA) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt für Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität durch innovatives und leistungsstarkes Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes™ - zu partizipieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY®.



Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com (13.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Altech Advanced Materials-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4, WKN: A31C3Y, Ticker-Symbol: AMA) unter die Lupe.Angesichts der gravierenden Herausforderungen, die die Energiewende für die breite Wirtschaft sowie die Antriebswende speziell für die Automobilindustrie mit sich bringen würden, seien zunehmend innovative Lösungen gefragt. Hinsichtlich des Energiesektors betreffe dies insbesondere die Speicherung der beschleunigt auszubauenden erneuerbaren Energien, bezüglich der E-Mobilität vor allem die Leistungssteigerung und Kostenreduzierung der Batterien als Herzstück von Elektroautos.Altech verfüge mit der Festkörperbatterie CERENERGY und dem Anodenverbundmaterial SILUMINA ANODES auf beiden genannten Gebieten über äußerst vielversprechende und nach Erachten des Analysten technisch hochkompetitive Lösungen, was durch die Zusammenarbeit mit dem renommierten Fraunhofer Institut für Batterieforschung unterstrichen werde. CERENERGY sehe Speck dabei noch etwas näher an der Marktreife, sodass dieses Projekt priorisiert umgesetzt werden dürfte.Für verbesserungswürdig im Sinne einer überzeugenden Kapitalmarktstrategie halte Speck die komplexe Organisationsstruktur der Gruppe, die für die Altech Advanced Materials AG derzeit lediglich eine Minderheitsbeteiligung an den Projekten bedeute. Sollte es dem Unternehmen jedoch gelingen, die Strukturen zu vereinfachen und wesentliche Teile des benötigten Kapitals auf Projektgesellschaftsebene zu beschaffen, könnte die bestehende Innovationsführerschaft in eine attraktive Positionierung in zwei Zukunftsmärkten übergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link