Doch nicht nur der Bitcoin sei stark, sondern mittlerweile hätten sich auch die Altcoins den Staub aus den Federn geklopft und würden munter mitmischen. Während Ethereum weiterhin von ETF-Fantasien beflügelt werde, hätten auch Cardano, Solana und Chainlink neue Jahreshochs markiert. Dadurch notiere der Krypto TSI Index mit einem Plus von 40 Prozent auf dem höchsten Stand seit Auflegung.



Ein Ende der wiederentfachten Rally sei indes nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die frischen Hochs seien als Kaufsignale zu werten. Die Tatsache, dass die Aufwärtsbewegung sich nun auch auf geringer kapitalisierte Kryptowährungen übertrage, anstatt auf den größten beiden konzentriert zu bleiben, spreche zudem für eine anhaltende Hausse.



Die Altcoins hätten noch ordentlich Aufholpotenzial gegenüber dem Bitcoin. Solana müsste zum Beispiel weitere 100 Prozent zulegen, um sein Allzeithoch bei 260 Dollar wieder zu erreichen. Die Chancen stünden jedoch gut, dass dieses Potenzial in den kommenden Tagen und Wochen frei werde und den Krypto TSI Index noch deutlich weiter nach oben pushe.



Die Altcoin-Season habe höchstwahrscheinlich begonnen. Ausgewählte Kryptowährungen würden jetzt ein starkes Renditepotenzial versprechen und dürften sich deutlich besser entwickeln als Bitcoin oder Ethereum. Anleger, die von der Altcoin-Rally profitieren wollten, würden zum glänzend performenden Krypto TSI Index greifen. (29.02.2024/ac/a/m)







