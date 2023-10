ISIN Alstom-Aktie:

FR0010220475



WKN Alstom-Aktie:

A0F7BK



Ticker-Symbol Alstom-Aktie:

AOMD



Euronext - Paris Ticker-Symbol Alstom-Aktie:

ALO



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Alstom-Aktie:

AOMFF



Kurzprofil Alstom:



Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EN Paris: ALO, Nasdaq OTC-Symbol: AOMFF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energieerzeugung, Stromnetzversorgung und Bahninfrastruktur. Der Konzern ist in der Produktion der französischen Hochgeschwindigkeitszüge der Reihe AGV (ehemals TGV) aktiv und ist in rund 100 Ländern am Aufbau, dem Betrieb und der Erhaltung von Schienenverkehrsnetzen beteiligt. Ein Viertel der weltweiten Energieproduktion basiert auf Technologien oder Dienstleistungen von Alstom, die für alle derzeitigen Energiequellen angeboten werden, einschließlich Wasser, Gas, Kohle, Kernkraft, Erdöl und Wind.



Das Unternehmen ist zudem stark in der Entwicklung neuer Technologien für den Umweltschutz, insbesondere der Reduktion von CO2-Emmissionen, engagiert. Im Bereich Stromnetzversorgung arbeitet Alstom daran, Stromnetze effizienter und stabiler zu machen. (06.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alstom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EN Paris: ALO, Nasdaq OTC-Symbol: AOMFF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe der französische Technologiekonzern einen 37%-prozentigen Rücksetzer verkraften müssen. Ausgelöst worden sei dieser Schock durch eine deutlich nach unten korrigierte Cashflow-Prognose. Am Freitag verliere die Aktie erneut an Boden.Der Crash bei Alstom sei heftig ausgefallen. Teilweise dürfte es sich bei den Effekten zwar tatsächlich nur um Verschiebungen handeln. Aber mit einer derart deutlich verfehlten Prognose habe das Management natürlich viel Vertrauen verspielt. Dass die Alstom-Aktie auch am heutigen Freitag erneut im Minus notiere, zeige, dass eine schnelle Erholung nicht unbedingt zu erwarten sei. Anleger sollten angesichts der zu erwartenden hohen Volatilität in den kommenden Tagen an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alstom-Aktie:12,855 EUR -6,34% (06.10.2023, 16:30)Euronext Paris-Aktienkurs Alstom-Aktie:12,79 EUR -4,52% (06.10.2023, 16:18)