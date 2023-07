Die Analysten von Truist Securities hätten die anhaltende Dynamik in den Bereichen Google Cloud und Search sowie den positiven operativen Leverage betont, der durch niedrigere Kosten unterstützt werde. Das Unternehmen habe außerdem Pläne zur Optimierung der Kosten für Büroräume angekündigt, was zusätzliche Bewertungskosten nach sich ziehen könnte, sowie einen Wechsel des Chief Investment Officer - die Positionen würden von der ehemaligen CFO Ruth Porat übernommen. Die Anleger hätten in letzter Zeit die Fähigkeit des Unternehmens in Frage gestellt, mit dem wachsenden Wettbewerb in der KI-Branche Schritt zu halten, wie der jüngste Anstieg der Alphabet-Aktie unter den Nasdaq-Durchschnitt zeige. Die Anleger würden ihre Hoffnungen auf die Maßnahmen von Porat setzen, die als eine der Top-Führungskräfte des Silicon Valley gelte.



Die Ergebnisse würden zeigen, dass das Unternehmen seine hegemoniale Position auf dem Such- und Werbemarkt beibehalte. Ein Aufschwung im Werbesektor könnte dem Unternehmen helfen, die Ausgaben für generative KI-Modelle und weitere Verbesserungen der Suchfunktionen von Google zu erhöhen. Der größte Teil der Investitionen von Alphabet im zweiten Quartal sei auf Server und KI-Modelle entfallen. Das Unternehmen teste, wie und wo Suchanzeigen in einer Suchmaschine platziert werden könnten, die zunehmend auf künstlicher Intelligenz basiere. Laut Business Director Schindler würden bis zu 80% der Werbetreibenden mindestens ein KI-Suchprodukt nutzen. Google wolle generative KI in Gmail und Android integrieren. Analysten würden auch erwarten, dass sich das Wachstum von Googles Cloud-Computing-Geschäft Ende 2023 beschleunigen werde (mit einem Tiefpunkt im Juni), wenn die makroökonomische Unsicherheit nachlasse und die Ausgaben der Unternehmen steigen würden.



Sollte die Alphabet-Aktie (GOOGL.US) mit einer 7%igen Kurslücke eröffnen, würde dies auf 130 USD hindeuten - ein Niveau, das zuletzt im April 2022 erreicht worden sei. Der SMA100-Durchschnitt habe sich als wichtige Unterstützungsmarke erwiesen. (Quelle: xStation5 von XTB)



