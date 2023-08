NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

129,78 USD -1,96% (24.08.2023)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandel. (25.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von LYNX:Achim Mautz nimmt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe einen Blick auf die vielversprechende Konsolidierungsphase des führenden IT-Konzerns offenbart, dass die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen sei, dass die Bullen erneut die Kontrolle übernehmen und einen beeindruckenden Breakout herbeiführen würden."Dieser verlief zwar ganz nach Plan, aber die anschließende Entwicklung war weniger ermutigend", erkläre der Marktexperte. "Im gestrigen Handel hat die Alphabet-Aktie die komplette Ausbruchskerze negiert, was ein schlechtes Zeichen ist. Die Chance eines Fehlausbruchs steht nun im Raum, was bedeuten könnte, dass die Kurse weiterhin korrigieren werden."Er senke daher seine bislang bullische Aussicht auf die Aktie vorerst wieder auf neutral. "Es bleibt abzuwarten, ob der gestrige Handel tatsächlich der Vorbote für fallende Kurse sein könnte. Sollte die 20-Tage-Linie, welche sich aktuell bei 128.87 USD befindet, per Schlusskurs verletzt werden, könnte es in der kommenden Woche eine Etage tiefer gehen. Somit wird der Wochenschluss umso wichtiger werden. Ausgelöst wurde der schwache Impuls vor allem durch die gestrige Schwäche an der Nasdaq. Obwohl sie nach positiven Nachrichten von Nvidia stark begonnen hatte, schloss sie letztendlich mit einem Minus von mehr als 2%. Momentan sehe ich erneut einige Warnsignale am Markt." (Analyse vom 25.08.2023)Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:120,36 EUR +0,23% (25.08.2023, 11:37)