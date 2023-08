Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

119,32 EUR -0,15% (16.08.2023, 12:35)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

130,27 USD -1,18% (15.08.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.OpenAI und Microsoft hätten Deepmind und Google mit der Veröffentlichung von ChatGPT ordentlich unter Druck gesetzt. Die Alphabet-Tochter arbeite jedoch bereits an einer KI, die noch mächtiger sein solle als das Large Language Modell GPT-4, welches hinter der erfolgreichen Chat-KI stehe. Die Rede ist von Gemini.Bei Gemini solle es sich um eine KI der nächsten Generation handeln, welche die starken Entscheidungen von Alphago-ähnlichen Systemen mit den generativen Fähigkeiten von Large Language Models kombiniere. So solle beispielsweise eine Speicherfunktion konkrete Problemlösungen oder gar Vorausplanungen ermöglichen.Dass die Alphabet-Tochter Deepmind Gemini trainiere, sei dabei bereits seit Mai bekannt. Das Wirtschaftsmagazin The Information habe nun jedoch in einem Artikel geschrieben, dass Gemini bereits in diesem Herbst veröffentlicht werden könnte. Gemini solle dabei nicht nur Chatbots wie Bard verbessern, sondern auch in Enterprise-Anwendungen wie Google Docs oder Slides eingesetzt würden.Gemini solle zudem beeindruckende multimodale Fähigkeiten aufweisen. Denn die KI werde nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern oder anderen Daten trainiert, was ihr ermögliche, zwischen den unterschiedlichen Datensätzen Zusammenhänge zu erkennen. Mit etwas Feintuning optimiert und zahlreichen Schnittstellen ausgestattet, solle Gemini künftig in unterschiedlichen Größen für unterschiedliche Funktionen erhältlich sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie