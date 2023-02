Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe sich dem zunehmenden Druck gebeugt und gestern einen baldigen Führungswechsel bekanntgegeben. Der seit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto in Kritik stehende CEO Werner Baumann werde von Bill Anderson im kommenden Juni abgelöst werden. Bill Anderson sei bislang Chef der Pharmasparte von Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) gewesen. Investoren hätten die Entscheidung mit einem Kursplus von 6% honoriert.



Der deutsche Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe gestern Abend Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2022/23 vorgelegt. Dabei habe das Unternehmen eine kräftige Umsatzsteigerung bei einem hohen Auftragseingang erzielt. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei angehoben worden.



Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokyo Stock Exchange-Symbol: 7203) habe mit einer Verbesserung des operativen Gewinns von 22% im dritten Quartal überrascht. Dabei seien stark gestiegene Materialkosten durch den schwächelnden Yen sowie erhöhte Absatzmengen ausgeglichen worden.



Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) plane laut eigenen Angaben den Abbau von 7.000 Stellen (rund 3,6% der weltweiten Belegschaft) als Teil einer Umstrukturierung, von der man sich Einsparungen in Höhe von USD 5,5 Mrd. erhoffe, um das Streaming-Geschäft profitabel zu machen. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie des Konzerns um 4,7% zugelegt. (09.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) (-7,7%) büßte rund USD 100 Mrd. an Marktwert ein, nachdem der neue hauseigene Chatbot ungenaue Information in einem Werbevideo weitergegeben hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Anleger würden in diesem offenbar noch keinen ernsthaften Konkurrenten zu dem von OpenAI in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelten ChatGPT sehen, welches nun auch in dessen Suchmaschine Bing integriert werden solle.