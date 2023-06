WKN Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (09.06.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Nach der abgeschlossenen Bodenbildung und dem Aufwärtsimpuls von Mitte Mai habe sich die Alphabet-Aktie in den letzten beiden Wochen eine kleine Atempause gegönnt. Jetzt scheine der Titel wieder einen Gang hochzuschalten. Damit kratze das Papier auch an einem charttechnischen Schlüssellevel. Gemeint sei die Widerstandszone bei rund 125 USD, die im Jahr 2022 gleichzeitig als Nackenlinie der damaligen Topbildung fungiert habe. Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürde würde die negativen Entwicklungen des Jahres 2022 endgültig vergessen machen. Rückenwind erfahre der Technologietitel aktuell zudem durch die hohe Relative Stärke nach Levy von 1,19 sowie durch den MACD. Letzterer könne auf Monatsbasis zudem gerade mit einem neuen Kaufsignal aufwarten. Wir würden zunächst auf der Indikatorenseite bleiben: Beim Blick auf die Glättungslinien falle auf, dass der Durchschnitt der letzten 38 Wochen gerade auf dem längerfristigen 200-Wochen-Pendant aufgesetzt habe - in der Vergangenheit oftmals ein Signal, dass der zugrundeliegende (Aufwärts-)Trend wieder Fahrt aufnehme. Unter Money Management-Gesichtspunkten sollten Anleger den Stopp für bestehende Positionen auf das Tief von Ende Mai bei 120,75 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie113,90 EUR +0,09% (09.06.2023, 08:32)NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:122,67 USD -0,22% (08.06.2023, 22:00)ISIN Alphabet-Aktie:US02079K1079