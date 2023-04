Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

106,78 USD +0,82% (24.04.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Im Vorfeld der Quartalszahlen befinde sich die Alphabet-Aktie in einer charttechnisch äußerst spannenden Ausgangslage. Auf den Bruch des Abwärtstrends seit April vergangenen Jahres sei die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 100,05/98,77 USD) gefolgt. Damit gewinne die Bodenbildung der letzten Monate - definiert durch die Tiefs bei 83,45/85,57/88,86 USD - mehr und mehr an Konturen. Was für ein größeres Aufwärtsmomentum noch fehle, sei ein nachhaltiger Spurt über die Hochpunkte bei 108,82/109,63 USD. Im Erfolgsfall wäre die diskutierte untere Umkehr endgültig abgeschlossen. Auf einen nachhaltigen Ausbruch würden verschiedene Indikatoren hoffen lassen. Hervorheben möchten die Analysten die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy), die sich jeweils wieder im "Haussemodus" befinden würden. Gelinge der Befreiungsschlag, würden die horizontalen Barrieren bei rund 125 USD das nächste Anlaufziel abstecken. Um die konstruktive Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte die Alphabet-Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die 200-Wochen-Linie (akt. bei 98,77 USD) zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:96,61 EUR -0,08% (25.04.2023, 08:43)XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:96,51 EUR -0,30% (24.04.2023, 17:35)