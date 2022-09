Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

109,42 USD -0,96% (08.09.2022, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (09.09.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe."Wohl und Wehe" des gesamten Technologiesektors würden sich derzeit u. a. am Chartverlauf der Alphabet-Aktie festmachen lassen. Zuletzt hätten die Analysten bei der Alphabet-Aktie von "der Schaltstelle schlechthin" gesprochen. Gemeint gewesen sei die Kombination aus der Nackenlinie der im Frühjahr vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr, einer Trendlinie (akt. bei 125,14 USD), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 124,04 USD) sowie der 50%-Korrektur des gesamten Korrekturimpulses von Februar bis Mai (127,15 USD). An diesem Barrierenbündel sei der Technologietitel zuletzt erneut gescheitert. Die jüngste Zwischenerholung bestätige also die o. g. Trendwendeformation. Deshalb müssten Anleger noch ein zweites Szenario auf dem Radarschirm haben. Schließlich würde ein Abgleiten unter den Erholungstrend der letzten Wochen (akt. bei 106,74 USD) eine "bearishe Flagge" vervollständigen. Dann müsste ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 102,21 USD einkalkuliert werden. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 91,84 USD) definiere dann die nächste Rückzugslinie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.09.2022)