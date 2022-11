Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

87,07 USD -3,79% (02.11.2022, 21:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (03.11.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Den Kursverlauf der Alphabet-Aktie hätten sie in den letzten Monaten immer wieder als einen der Schlüsselcharts und Taktgeber für den gesamten Technologiesektor bezeichnet. Als Belastungsfaktoren hätten dabei die im Frühjahr vervollständigte Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr sowie die im weiteren Jahresverlauf 2022 folgende Flaggenkonsolidierung gewirkt. Ihre skeptische Erwartungshaltung - Stichwort: "neue Jahrestiefs" - habe sich bewahrheitet, sodass der Technologietitel inzwischen auch das Etappenziel in Form des langfristigen Durchschnitts der letzten 200 Wochen (akt. bei 93,67 USD) mehr als abgearbeitet habe. Weitere Unterstützungen bestünden bei rund 85 USD (diverse Hoch- und Tiefpunkte), ehe das "Vor-Corona-Hoch" bei 76,61 USD wieder auf die Agenda rücke. Zwischen diesen horizontalen Marken sei zudem das kalkulatorische Kursziel von rund 80 USD - abgeleitet aus der o. g. Flaggenkonsolidierung - angesiedelt. Um den aktuellen Druck von der Alphabet-Aktie zu nehmen, müsste das Papier indes die Abwärtskurslücke im Tagesbereich bei 98,54/103,02 USD schließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.11.2022)