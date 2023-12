Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Eigentlich habe sich der Kurs der Alphabet-Aktie zuletzt recht gut entwickelt. Nach einer Korrektur-bewegung sei das Papier des US-Internetkonzerns gut 5% angesprungen. Das sei auf die Präsentation von "Gemini" zurückzuführen gewesen - der neuen KI-Hoffnung aus dem Hause der Alphabet-Tochter Google. Allerdings gebe es auch kritische Stimmen und die Aufwärtsbewegung stocke prompt."Googles beste Gemini-Demo war gefälscht", schreibe das renommierte Portal TechCrunch. Es gehe um die Reaktion auf Bilder einer Ente, die Googles KI anscheinend problemlos erkannt, benennen, dabei gemerkt habe, dass die Farbe nicht gestimmt habe. Auch gewissermaßen humorvoll habe die KI anscheinend reagieren können, als sie eine blaue Spielzeugente vorgesetzt bekommen habe ("What the quack!"). Anscheinend in Echtzeit sei zudem erkannt geworden, dass eine Hand das Spiel Schere, Stein, Papier performt habe. Eindrucksvoll - eigentlich.Das Problem: In Wirklichkeit sei die KI wohl deutlich träger. Tatsächlich seien wohl Standbilder und genau angepasste Texteingaben verwendet worden, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten - z.B. in Richtung: "Was denkst du, was ich hier mache? Tipp: Es ist ein Spiel." Die Video-Demo selbst sei wohl nur ein cleverer Zusammenschnitt gewesen. Insofern stelle sich die Frage, was "Gemini" in der Praxis wirklich könne. Von Google sei das Video allerdings so verkauft worden, als wäre es eine tatsächliche 1:1-Interaktion mit "Gemini". Außerdem hätten Nutzer von ersten Versuchen mit Gemini berichtet, wonach die KI auch schon mal bei der eher einfachen Frage nach dem aktuel-len Oscar-Gewinner eine falsche Antwort gebe. Gemini solle ein Teil von Googles Antwort auf den Erfolg von ChatGPT sein, der die Microsoft-Aktie zusätzlich habe beflügeln können.Die Alphabet-Aktie bleibe grundsätzlich ein Tech-Basisinvestment. Wie gut "Gemini" nun wirklich sei und was die KI zum Geschäftserfolg beitragen könne, bleibe jedoch abzuwarten. Einen Gefallen getan habe sich Google mit der aufgemotzten Präsentation vielleicht nicht gerade, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie