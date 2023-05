Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

116,68 EUR +3,11% (25.05.2023, 18:46)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

125,32 USD +3,03% (25.05.2023, 18:33)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie eine Rakete sei die Alphabet-Aktie aus einer wichtigen Widerstandszone nach oben geschossen. Getragen von den letzten positiven Quartalszahlen, habe es das Unternehmen geschafft, das April-Hoch 2023 hinter sich zu lassen und auf ein 52-Wochen-Hoch zu steigen. Nun könnte sie bald einen neuen Anlauf auf das April-Hoch 2022 unternehmen.Die Alphabet-Aktionäre hätten seit dem Break-out vor zwei Wochen über den wichtigen Widerstand bei 108,76 Dollar von einem Kursplus von gut elf Prozent profitieren können. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sei der Aufwärtskanal weiterhin intakt und damit die Wahrscheinlichkeit für neue Zwischenhochs gegeben.Grünes Licht gebe es ebenfalls sowohl vom Supertrend-Indikator, indem der Kurs weiterhin über der Supertrend-Linie liege, als auch vom ADX, der mit einem Wert von 38 einen starken Trend anzeige.Schaffe es Alphabet, die Horizontale bei 123,29 Dollar hinter sich zu lassen, könne die Aktie relativ zügig in Richtung des April-Hochs 2022 bei 144,06 Dollar steigen. Gelinge auch hier der Ausbruch, sei der Weg zum Allzeithoch bei 151,84 Dollar Euro frei, was einem Kurspotenzial von gut 24 Prozent entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie