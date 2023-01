Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Die Wettbewerbshüter der US-Regierung würden den Druck auf Google mit einer zweiten Klage verstärken. Diesmal würden sie dem Internet-Riesen unfairen Wettbewerb im Online-Werbemarkt vorwerfen. In der am Dienstag veröffentlichten Klageschrift fordere das US-Justizministerium unter anderem eine Zerschlagung von Googles Geschäftsbereich, in dem die Anzeigentechnologie gebündelt sei.Zuvor habe bereits Bloomberg geschrieben, dass eine Klage bevorstünde. Ein Einschreiten der US-Regierung habe sich aber bereits seit einiger Zeit abgezeichnet. Das "Wall Street Journal" habe im Sommer vergangenen Jahres berichtet, Google habe dem Justizministerium als Zugeständnis angeboten, die "Ad-Tech"-Sparte in ein separates Unternehmen auszulagern.Google habe zu wettbewerbsfeindlichen und illegalen Methoden gegriffen, um jede Bedrohung für die eigene Dominanz des Online-Werbemarktes aus dem Weg zu räumen, habe es geheißen. Unter anderem habe der Internet-Konzern potenzielle Rivalen frühzeitig aufgekauft, laute der Vorwurf. Durch das Vorgehen von Google verdienten Website-Betreiber weniger und Werbekunden müssten mehr zahlen, kritisiere das Justizministerium. Damit schade es am Ende allen.Google habe entgegnet, das Justizministerium versuche mit seiner Klage, "Gewinner und Verlierer im hart umkämpften Sektor der Werbetechnologie zu bestimmen". Es stütze sich dabei auf eine fehlerhafte Argumentation, die Innovationen verlangsamen, die Werbegebühren erhöhen und tausenden kleinen Unternehmen das Wachstum erschweren würde, habe der Konzern kritisiert.Die Klage fokussiere sich auf den sogenannten "Ad-Tech"-Markt - vor allem die Technologien für Auktionen, in denen Anzeigenplätze in kürzester Zeit versteigert würden, bevor eine Webseite dem Nutzer angezeigt werde.Der Klage hätten sich mehrere US-Bundesstaaten angeschlossen. Darunter sei neben New York auch Kalifornien, wo Google sein Hauptquartier habe. Einige Bundesstaaten hätten in den vergangenen Jahren bereits eigene Klagen gegen Google angestrengt. Der Konzern habe am Dienstag darauf verwiesen, dass die neue Klage des Justizministeriums weitgehend an eine Klage des texanischen Generalstaatsanwalts Ken Paxton anknüpfe, die die in weiten Teilen von einem Gericht abgewiesen worden sei.Gerade erst aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, weil die Rezessionsangst am Markt verschwinde, da würden Alphabet-Anleger auf ein anderes Risiko ihres Investments hingewiesen. Das wieder aufkeimende Regulierungsrisiko sorge dafür, dass die Alphabet-Aktie wieder Federn habe lassen müssen. Am Dienstag sei es gut zwei Prozent nach unten gegangen."Der Aktionär" rät vorerst dazu, bei Alphabet Abstand zu halten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Tech-Papier locke zwar mit einer günstigen Bewertung (23er KGV 19; 23er KUV 4,2), stehe aber angesichts zyklischer und struktureller Probleme sowie Regulierungsproblemen vor gewaltigen Problemen. (Analyse vom 25.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)