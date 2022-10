Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

104,14 EUR +1,22% (19.10.2022, 09:19)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

104,20 EUR +1,22% (19.10.2022, 09:05)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

101,39 USD +0,61% (18.10.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (19.10.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Volatiler Konter - ChartanalyseFür die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ging es über die Sommermonate überwiegend seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer Reihe kurzer Auf- und Abwärtsphasen seien die Kurse in der zweiten August-Hälfe jedoch stärker unter Druck gekommen und seien im September unter die runde 100er Marke zurückgerutscht. Am vergangenen Donnerstag hätten die Papiere bei USD 95,27 sogar ein neues Jahrestief markiert, seien allerdings noch am gleichen Tag mit einem starken Intraday-Reversal wieder nach oben gedreht. Anschließend sei es volatil geblieben: Auf den schwachen Freitag (-2,5%) sei zum Wochenstart (+3,7%) der größte Tagesgewinn seit dem 27. Juli und gestern sogar ein neues Monatshoch gefolgt.Ausblick: Bereits im Vorfeld der Quartalszahlen, die am kommenden Dienstag (25. Oktober) vorgelegt würden, komme es momentan zu hohen Schwankungen. Dabei habe die Alphabet-Aktie gestern zwar bei USD 104,21 ein neues Oktober-Hoch markiert, habe dieses Niveau zum Handelsschluss (USD 101,39, +0,6%) jedoch nicht halten können.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stelle das markante Mai-Tief bei USD 102,21 zusammen mit der Volumenspitze im Bereich von USD 102,50 unverändert einen wichtigen Widerstand dar. Gelinge dort der Break, könnte ein erneuter Erholungsversuch in Richtung Juli- bzw. Juni-Tief bei USD 104,76 und USD 105,63 gestartet werden. Darüber warte anschließend bei USD 107,49 die 50-Tage-Linie, bevor es zu einem Hochlauf an die Juni-Aufwärtstrendgerade kommen könnte. Diese bilde im Augenblick zusammen mit der 100-Tage-Linie bei USD 110,51 eine Doppelhürde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: