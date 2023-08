Alphabet, das die Software zur Erkennung und Verfolgung solcher Songs beisteuern solle, könnten daraus langfristig Gewinnbeteiligungen und Lizenzgebühren in Milliardenhöhe winken. Bereits investierte Anleger sollten unbedingt am Ball bleiben, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz rufe nicht überall Begeisterung hervor. Insbesondere in der Kreativszene werde befürchtet, dass künstliche Intelligenz eines Tages menschliche Künstler überflüssig machen könnte. Erste Deepfake-Songs hätten in der Musikszene bereits für Aufruhr gesorgt. Vor solchen wolle Alphabet Künstler schützen und dazu einen Deal mit Rechteinhaber Universal Music schließen.Egal ob Drake, Rapper Kanye West oder The Weeknd, sie alle seien in diesem Jahr schon Betroffene von täuschend echten Fake-Songs geworden, die mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt worden seien. Die musikalisch kaum von ihren Originalen zu unterscheidenden Musikstücke würden einerseits die Potenziale zeigen, die künstliche Intelligenz auch in der Kreativbranche haben dürfte, andererseits aber auch welche Gefahren von ihr ausgehen könnten.Künstler wie die derzeit streikenden Hollywood-Drehbuchautoren, würden um ihre berufliche Zukunft bangen, während Sänger um ihre Authentizität und Unverwechselbarkeit fürchten müssten. Auch in der Medien- und Designbranche sei die Unsicherheit groß, denn Bildgeneratoren wie Midjourney und DALL-E seien bereits mühelos dazu in der Lage, komplexe Bildmotive zu gestalten.Um zumindest Missbrauch in der Musikbranche vorzubeugen möchten Alphabet und Rechteinhaber Universal Music einen Deal zur Lizenzierung von Künstlern schließen. Von Universal Music würden zum Beispiel Eminem, die in die Kritik geratene deutsche Band Rammstein oder auch Lady Gaga vertreten.Konkret sollten, wie gestern die Financial Times berichtet habe, die Stimmen und Melodien der Künstler geschützt und lizensiert werden. Laut Insidern solle es aber nicht darum gehen, KI-erzeugte Songs massenhaft zu verbieten und den Missbrauch juristisch zu verfolgen, sondern einen Interessensausgleich zu erzielen.Deutsche Bank-Analystin Silvia Cuneo halte das Vorgehen für clever und urteile, dass man bei Universal Music erkannt habe, dass AI-Songs das bestehende Portofolio ohne eigenes Zutun vergrößern könnten und bestrebt sei, die zu wartende Portfolio-Expansion zu monetarisieren. Sollte ein solcher Deal mit Alphabet zustande kommen, sei davon auszugehen, dass die Google-Mutter eine Gewinnbeteiligung erhalten werde.Sollte es Alphabet gelingen, solche Deals flächendeckend abzuschließen, seien Milliarden-Einnahmen denkbar: Im vergangenen Jahr seien in der Musikindustrie weltweit 26,2 Mrd. Dollar umgesetzt worden.Die von einer Top-Bildung bedrohte Alphabet-Aktie könne gute Nachrichten gebrauchen, denn die nachlassende Trendstärke lasse einen Rücksetzer zunehmend wahrscheinlich werden.Ein Deal zwischen Rechteinhaber Universal Music und Alphabet könnte einen Präzedenzfall in der Musikindustrie schaffen: Statt KI-generierte Nachahmsongs juristisch zu verfolgen, solle die Monetarisierung solcher Musikstücke angestrebt werden.