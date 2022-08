Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet.



Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

111,24 EUR -0,64% (02.08.2022, 10:23)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

111,72 EUR -1,08% (02.08.2022, 10:04)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

115,10 USD -1,05% (01.08.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (02.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem sonst freundlichen Gesamtmarkt habe Alphabet den gestrigen Handel mit einem Minus von 1,26 Prozent beendet. Grund dürften vor allem Aussagen des Konzern-Chefs Sundar Pichai sein, die er gestern im Rahmen einer Mitarbeiter-Präsentation getätigt habe. Dabei gehe es vor allem um die Verbesserung der Produktivität von Alphabets Tochter Google.Wörtlich habe Pichai gesagt: "Es ist klar, dass wir einem herausfordernden Makroumfeld mit noch größerer Unsicherheit gegenüberstehen. Und es gibt echte Bedenken, dass unsere Produktivität insgesamt nicht dort ist, wo sie für die Anzahl der Mitarbeiter sein sollte, die wir haben."Daher habe er die Mitarbeiter von Google aufgefordert, dabei zu helfen, "eine Kultur zu schaffen, die stärker auf unsere Mission, unsere Produkte und mehr auf den Kunden ausgerichtet ist. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir Ablenkungen minimieren und die Messlatte für Produktqualität und Produktivität wirklich höher legen können."Um diesem Problem zu begegnen, wolle Pichai nun auf Ideen-Crowdsourcing - Pichai nenne es "Simplicity Sprint" - setzen. Im Rahmen einer internen Umfrage sollten mehr als 170.000 Mitarbeiter eigene Verbesserungsvorschläge einreichen.Zu den Fragen würden laut dem Finanzportal CNBC gehören: "Was würde Ihnen helfen, klarer und effizienter zu arbeiten, um unsere Benutzer und Kunden zu bedienen? Wo sollten wir Geschwindigkeitsbegrenzungen entfernen, um schneller bessere Ergebnisse zu erzielen? Wie eliminieren wir Verschwendung und bleiben unternehmerisch und fokussiert, während wir wachsen?"Google habe in den vergangenen Monaten viele neue Leute eingestellt und wolle mit dieser Initiative nun die Produktivität des Unternehmens erhöhen und damit auch das operative Geschäft in einem schwierigen Makroumfeld antreiben.Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: