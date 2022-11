Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

95,21 EUR -0,14% (16.11.2022, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

96,23 EUR +3,73% (15.11.2022)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

98,72 USD +2,80% (15.11.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (16.11.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: V-Muster mit Potenzial? - ChartanalyseDie Aktie der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) war zum Monatsanfang aus einem kleinen Trichter herausgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge seien die Notierungen kurzzeitig sogar unter das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) gerutscht und hätten bei 83,45 USD ein neues Jahrestief markiert. Dort seien die Papiere wieder nach oben gedreht und hätten eine Erholung gestartet, wobei es allein in der vergangenen Woche 11,6% aufwärts gegangen sei - das sei die beste Handelswoche seit Anfang Februar 2021 gewesen. Nach einer kurzen Konsolidierung am Montag (-0,7%) hätten die Kurse gestern erneut deutlich angezogen und sich um 2,8% auf 98,72 USD verbessert.Ausblick: Innerhalb von acht Sitzungen habe die Alphabet-Aktie nun 18,2% an Wert gewonnen, wodurch im Chart eine V-Erholung herausgebildet und mittlerweile auch vollendet worden sei.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei nun die kurzfristige 50-Tage-Linie bei 98,93 USD zusammen mit der runden 100er Schwelle und dem gestrigen Tageshoch (100,42 USD) als nächster Widerstandsbereich zu nennen. Darüber dürfte das Mai-Tief bei 102,21 USD bremsend wirken, das zusammen mit der Volumenspitze im Bereich von 102,50/103,00 USD eine Doppelhürde bilde. Gelinge dort der Break, wäre eine Schließung der Kurslücke vom 26. Oktober bei 104,93 USD möglich, die nach den Quartalszahlen in den Chart gerissen worden sei. Auf diesem Niveau würden allerdings das Juli-Tief bei 104,76 USD, das Juni-Tief bei 105,63 USD, die obere Trichterbegrenzung und die 100-Tage-Linie bei 106,84 USD eine breitere Widerstandszone bilden, die im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: