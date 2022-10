XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

104,30 EUR +1,05% (25.10.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

104,93 USD +1,90% (25.10.2022, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (25.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Nach dem starken Börsentag habe der US-Internetriese Alphabet am Dienstag nach der Schlussglocke seine Quartalszahlen präsentiert. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe der Konzern die Erwartungen verfehlt, was die Aktie nachbörslich auf Talfahrt schicke. Gut fünf Prozent tiefer werde Alphabet zunächst gehandelt.Der Gewinn je Aktie habe im dritten Quartal bei 1,06 Dollar gelegen - erwartet worden seien 1,25 Dollar. Auch beim Umsatz habe Alphabet mit 69,1 Milliarden Dollar deutlich unter den geschätzten 70,6 Milliarden Dollar gelegen. Während die Werbeeinnahmen bei YouTube mit 7,07 Milliarden Dollar unter den Erwartungen gelegen hätten, habe der Umsatz der Google Cloud mit 6,90 Milliarden Dollar positiv zu überraschen gewusst.Das Umsatzwachstum sei damit von 41 Prozent im Vorjahr auf sechs Prozent abgeflacht, da die Online-Werbeausgaben weiter zurückgehen würden. Immerhin seien aber die Traffic Acquisition Costs - also die Ausgaben zu Generierung des Traffics - mit 11,83 Milliarden Dollar niedriger gewesen als die geschätzten 12,38 Milliarden Dollar.Vor allem die Entwicklung bei YouTube enttäusche. "Der Aktionär" habe vor einem Einstieg dazu geraten, die Alphabet-Zahlen abzuwarten. Nachdem diese nun enttäuscht haben, sollten Anleger nach wie vor Ruhe bewahren - ungeachtet der langfristig guten Aussichten des Konzerns, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2022)Börsenplätze Alphabet-AktieTradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:105,22 EUR +0,88% (25.10.2022, 22:02)