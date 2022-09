Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

109,88 EUR +0,26% (06.09.2022, 08:05)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

109,40 EUR -1,51% (05.09.2022)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

108,66 USD -1,71% (02.09.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (06.09.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Trendkanal auf der Probe - ChartanalyseNoch Mitte August sah es ganz danach aus, als könne die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) in einem Zug sowohl aus der dominierenden Seitwärtsrange als auch aus dem Juni-Aufwärtstrendkanal nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze seien die Kurse dabei am 15. August bis auf 123,26 USD gestiegen, womit sich in Bezug auf das Juli-Tief bei 104,76 USD ein Drei-Wochen-Plus von 17,7% ergeben habe. Der Break habe sich jedoch als Fehlsignal entpuppt und die Kurse seien in den Trendkanal zurückgefallen, der sich - eingeordnet in die größere Perspektive - auch als inverse Flagge interpretieren ließe. Nachdem sich die Papiere am vergangenen Donnerstag noch von der unteren Kanalbegrenzung hätten abdrücken können, seien die Notierungen am Freitag per Schlusskurs (108,69 USD) exakt an diese Unterstützung zurückgerutscht.Ausblick: Als Folge der deutlichen Kursverluste im April (-17,7%) sei die Alphabet-Aktie in eine volatile Seitwärtsbewegung übergegangen, die seit mehreren Monaten das Kursgeschehen maßgeblich bestimme.Das Long-Szenario: Könnten sich die Kurse erneut an der unteren Kanalbegrenzung nach oben abdrücken, wäre ein Rebound in Richtung 115.00 USD vorstellbar. Auf diesem Niveau würden die Papiere mit der 50- und 100-Tage-Linie bei 114,97 USD bzw. 115,42 USD und der Volumenspitze bei 115,00/115,50 USD auf einen Mehrfach-Widerstand treffen. Gelinge der Break, dürfte das Verlaufshoch vom 6. Juni bei 119,40 USD in den Fokus rücken, bevor sich Platz bis zur oberen Kanalbegrenzung eröffnen könnte. Würden die Notierungen dort im zweiten Versuch nach oben ausbrechen, sollte zur Bestätigung nicht nur das August-Hoch bei 123,26 USD, sondern auch das Januar-Tief bei 124,64 USD überwunden werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: