Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (14.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google müsse nach einer Schlappe vor dem EU-Gericht die Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 wohl zahlen. Nur der Betrag sei ein wenig gesenkt worden - von 4,34 Mrd. auf 4,125 Mrd. Euro. In Sachen Regulierungsrisiko keine Erleichterung, denn weitere EU-Strafzahlungen stünden noch aus und in Südkorea habe es bereits die nächste Geldbuße gehagelt.Die EU-Kommission habe Google vorgeworfen, die Marktposition seiner Online-Angebote auf Android-Smartphones auf unfaire Weise gegen andere Anbieter abzusichern. So gebe es Einschränkungen, wenn die Hersteller Google-Dienste wie Gmail oder Maps auf die Geräte bringen würden. Denn dann müsse immer ein komplettes Paket aus elf Apps vorinstalliert werden.Google habe das Geschäftsmodell 2018 geändert und erlaube Herstellern nun, einzelne Dienste auch ohne Chrome und die Websuche einzubinden. Die Brüsseler Behörde habe allerdings auch die sog. Anti-Fragmentierungs-Vereinbarung kritisiert, nach der Anbieter von Geräten mit Google-Diensten nicht gleichzeitig auch Smartphones mit abgewandelten Android-Versionen hätten verkaufen können.Der dritte Vorwurf der Kommission habe sich darum gedreht, dass Google die Erlöse aus Werbung in der Such-App nur mit Geräte-Herstellern teile, wenn sie auf den Telefonen und Tablets exklusiv installiert gewesen sei. In diesem Punkt sei das Gericht der Kommission aber nicht gefolgt.Die alte Strafandrohung sollte bei Anlegern keine Panik auslösen. Alphabet hatte die Strafe in nur einem Quartal verdaut und immer noch einen Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar geschrieben. Zudem kann gegen das Urteil noch Einspruch beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden.Allerdings werde es nicht das letzte Urteil im Streit zwischen Google und der EU-Kommission sein. 2017 habe es mit dem Vorwurf des unfairen Wettbewerbs bei der Shopping-Suche eine Strafe von 2,4 Mrd. Euro gegeben. 2019 seien 1,49 Mrd. Euro hinzugekommen, weil Google aus Sicht der Kommission bei der Suchmaschinen-Werbung andere Anbieter unzulässig behindert habe. Google habe sich auch gegen diese Beschlüsse gewehrt: Die Verhandlung vor dem EU-Gericht werde in einigen Monaten stattfinden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2022)