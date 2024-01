Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

130,98 EUR -0,11% (11.01.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

143,67 USD -0,09% (11.01.2024, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Der Alphabet-Tochter Google drohe im Streit über eine Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbshüter eine Schlappe vor dem höchsten europäischen Gericht. Denn eine Generalanwältin am EuGH sei in ihren Schlussanträgen zu dem Ergebnis gekommen, dass Google seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt habe, um den eigenen Preisvergleichsdienst zu begünstigen. Dementsprechend sei die 2017 verhängte Milliardenstrafe daher rechtmäßig. Mit einem Urteil sei in einigen Monaten zu rechnen.Die Richter würden der Einschätzung der Generalanwälte oft folgen, aber nicht immer. Bereits im Jahre 2017 habe die EU-Kommission gegen den Suchmaschinenbetreiber eine Geldbuße i.H.v. 2,4 Mrd. Euro verhängt. Hintergrund sei die Einschätzung gewesen, dass der Internetriese auf der Seite für allgemeine Suchergebnisse die Ergebnisse seines eigenen Preisvergleichsdienstes gegenüber denen der Konkurrenten bevorzugt habe. Den Angaben zufolge habe Google die Suchergebnisse seines Dienstes an oberster Stelle und hervorgehoben mit Bild und Text präsentiert. Die Suchergebnisse der konkurrierenden Dienste erschienen nur weiter unten als blauer Link.Deswegen hätten nach Ansicht der EU-Kommission die Nutzer die Ergebnisse von Googles Preisdienst häufiger angeklickt als die der Konkurrenz. Diese seien allerdings auf den Datenverkehr von Googles allgemeiner Seite angewiesen gewesen, um weiter wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Daher habe Google seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, habe die Brüsseler Behörde 2017. argumentiert.Der US-Konzern habe gegen die EU-Strafe zunächst erfolglos vor dem Gericht der EU geklagt. Vor dem übergeordneten EuGH habe die Generalanwältin nun am Donnerstag plädiert, die Klage abzuweisen und die Geldbuße zu bestätigen. Google habe seine beherrschende Stellung auf dem Markt für allgemeine Internetsuche ausgenutzt, um sich auf dem Markt für spezielle Warensuchdienste einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.Die Strafe sei für den Mutterkonzern Alphabet zwar ärgerlich, aber zu verschmerzen. "Der Aktionär" bleibe vom hervorragend aufgestellten Technologieriesen überzeugt und rate weiterhin zum Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 105 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)