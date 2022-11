Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (16.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Q3-Zahlen von Alphabet seien nicht gut aufgenommen worden. Insbesondere das mit sechs Prozent schwache Umsatzwachstum bei gleichzeitig um 13 Prozent gestiegenen Umsatzkosten und um 26 Prozent höheren operativen Kosten sei den Anlegern ein Dorn im Auge gewesen. Auch der Hedgefonds "The Children’s Investment Fund (TCI)" störe sich an der Kostenstruktur von Alphabet.Laut dem Alphabet-Management würden die deutlich gestiegenen Umsatzkosten insbesondere mit den anhaltenden Investitionen in den Datacenter-Ausbau sowie den höheren Hardware-Preisen, die Googles Cloud-Tochter zahlen müsse, zusammenhängen. Für den Anstieg der operativen Kosten seien dagegen in großen Teilen die weiter steigenden Personalkosten verantwortlich.In einem Brief an Sundar Pichai habe der TCI-Gründer Christopher Hohn, der Alphabet-Aktien im Wert von über sechs Milliarden Dollar halte, daher aggressive Maßnahmen seitens des Managements gefordert, um die hohe Kostenbasis zu senken."Das Unternehmen hat zu viele Mitarbeiter und die Kosten pro Mitarbeiter sind zu hoch", schreibe Hohn. Alphabet zahle zudem einige der höchsten Gehälter im Silicon Valley, mit einem Mediangehalt von 295.884 Dollar ab 2021, schreibe Hohn, was 67 Prozent höher sei als bei Microsoft.Alphabet-CFO Ruth Porat habe im Rahmen des Q3-Berichts bereits angekündigt, dass die Anstellungen im laufenden Quartal etwa nur halb so groß ausfallen dürften wie die Zahl von 12.765 Angestellten, die in Q3 zum Konzern hinzugekommen seien.Er weise darauf hin, dass das Segment in den letzten fünf Jahren kumulierte Umsätze in Höhe von etwa drei Milliarden Dollar erwirtschaftet habe, was mit operativen Verlusten in Höhe von 20 Milliarden Dollar einhergegangen sei. Der größte Teil von Other Bets sei die selbstfahrende Autoeinheit Waymo, aber "der Enthusiasmus für selbstfahrende Autos ist zusammengebrochen und Wettbewerber haben sich aus dem Markt zurückgezogen".Das aktuelle Makroumfeld sollte auch Alphabet zum Anlass nehmen, in Sachen Personalkosten den Gürtel enger zu schnallen. Tatsächlich dürften dann, ohne den wichtigen Wachstumsbereich Cloud zu beeinträchtigen, höhere Margen erzielt werden. Es gelte aber auch: Mit Barmitteln von 116 Milliarden Dollar sei Alphabet nicht zum Sparen gezwungen."Der Aktionär" rät nicht investierten Anlegern, die Schwächephase des Werbegeschäftes auszusitzen und vorerst bei der Alphabet-Aktie an der Seitenlinie zu verharren, bis sich eine charttechnische Trendwende andeutet. Sehr langfristig orientierte Alphabet-Anleger können bei der aktuell niedrigen Bewertung ihre Position geringfügig ausbauen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link