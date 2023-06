Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

114,40 EUR +0,02% (12.06.2023, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

123,05 USD +0,15% (12.06.2023, 16:51)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Alphabet-Aktie sei verglichen mit anderen Mega-Caps günstig bewertet - und habe insbesondere die jüngste KI-Rally nicht derart mitgenommen wie NVIDIA oder Microsoft. Dabei habe Google in Sachen KI mächtig investiert, werde weiter in neue Entwicklungen investieren und sich damit langfristige Wachstumschancen sichern.Zudem habe Microsoft das KI-Chatbot-Narrativ mit ChatGPT an sich gerissen. Doch über die künftige Machtverteilung auf dem riesigen KI-Markt habe das selbstverständlich nichts auszusagen - das wisse auch Alphabet-CEO, Sundar Pichai. In einem Interview habe er am Montag gegenüber Bloomberg auf die Frage, wo der Google-Chatbot im Vergleich zur Konkurrenz sehe, verraten: "Es gibt Bereiche, in denen wir besser abschneiden. Es gibt Bereiche, in denen wir im Rückstand sind. Ich denke aber, wir sind noch an einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt.""Es ist eine wettbewerbsintensive Zeit, aber ich habe das Unternehmen so aufgebaut, dass es seit langem im Kern auf KI ausgerichtet ist. Ich fühle mich daher besser aufgestellt als für die Umstellung auf mobile Geräte," so Pichai.Sicher sei sich der Alphabet-Boss daher, dass die KI-Fähigkeiten der Google Suche "zu einem Teil der Mainstream-Sucherfahrung werden". Dieser Fokus auf die KI-Erweiterungen der Suchmaschine - beispielsweise im Bereich Shopping - dürfte dabei nicht nur das Nutzererlebnis verbessern, sondern die Suchmaschine auch attraktiver für werbende Verkäufer machen."Der Aktionär" rät: Anleger bleiben am Ball - und auch Neueinsteiger können auf das Aufholpotenzial setzen!, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie