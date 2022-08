Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Alphabet.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Alphabets Tochter Google sei mit einem Marktanteil von 72 Prozent weltweiter Marktführer bei mobilen Betriebssystemen (Android). Allerdings habe Apple (iOS) in den vergangenen Jahren gegenüber Alphabet aufgeholt und vereint bereits 27 Prozent der Marktanteile auf sich. Nun sei ein Streit zwischen den beiden Smartphone-Giganten entbrannt.Konkret gehe es um den Austausch von Chat-Nachrichten zwischen den Android- und iPhone-Nutzern. Apple habe sich bisher geweigert, seine Chat-App iMessage auf Android-Geräten verfügbar zu machen - unter anderem um zu verhindern, dass iPhone-Nutzer zu Android abwandern würden."Ich mache mir Sorgen, dass iMessage auf Android einfach dazu dienen würde, ein Hindernis für iPhone-Familien zu beseitigen, die ihren Kindern Android-Telefone geben", so Craig Federighi, derzeitiger Senior Vice President für Software bei Apple, in einer bekannt gewordenen internen E-Mail aus dem Jahr 2013.Dadurch komme es jedoch häufiger zu technischen Problemen beim Nachrichtenwechsel zwischen den beiden Geräten. Zum Beispiel bei der Anzeige von Fotos mit höherer Auflösung, beim Empfang von Lesebestätigungen oder beim Senden der Nachrichten via Wi-Fi.Als Lösung für dieses Problem gelte der Standard der nächsten Generation für Textnachrichten RCS (Rich Communication Service). Apple weigere sich jedoch bisher, RCS auf seinen Geräten zu unterstützen. Daher erhöhe Google nun den Druck auf Apple und fordere die iOS-Nutzer öffentlich dazu auf, sich bei Apple über die Messaging-Probleme zwischen iOS und Android zu beschweren.Beide Konzerne seien gut daran beraten, diesen Streit nicht weiter öffentlich zu eskalieren und sich zu einigen. Gerade Apple stehe schon länger in der Kritik, ein geschlossenes Ökosystem zu bilden und damit unfairen Wettbewerb zu betreiben. Daher könnten auch die Kartellbehörden im Falle einer Eskalation des Streits den Regulierungsdruck auf den Smartphone-Giganten erhöhen.Sowohl Apple als auch Alphabet sind Basisinvestments im Technologie-Bereich, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.