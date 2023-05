unter folgendem Link.



Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

107,24 EUR +5,39% (11.05.2023, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

117,37 USD +5,03% (11.05.2023, 16:12)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (11.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Dank der Zusammenarbeit mit OpenAI habe Microsoft gute Voraussetzungen, um vom Gamechanger-Produkt ChatGPT zu profitieren und sich im Rennen um die KI-Vorherrschaft einen Vorsprung zu verschaffen. Aber KI sei natürlich mehr als ein Sprachbot und Rivalität um Suchmaschinen-Nutzer. Alphabet habe nun einen Einblick gegeben, wie sich der Google-Konzern behaupten will.Auf der jährlichen Google-I/O-Konferenz für Entwickler sei angekündigt worden, dass KI-Funktionen - ähnlich wie bei Microsoft - in alle möglichen Produkten integriert werden sollten. Darunter E-Mail-, Karten- und Bürosoftware aus dem Alphabet-Universum. Mit Google Bard verfüge Alphabet über einen eigenen KI-Chatbot, der bereits Ende März vorgestellt worden sei.PaLM 2 heiße Googles neues Sprachmodell, das mehr als 100 Sprachen beherrschen solle und auch Programmier-Fähigkeiten habe. Dabei sollten die Logik-Fähigkeiten besonders gut sein. PaLM 2 sei bereits die neue Grundlage für den Chatbot Bard.Googles Suchmaschine solle künftig Fragen in vollständigen Sätzen beantworten können und dabei auf Wunsch auch die Quellen offenlegen. Vorerst solle es allerdings nur eine Testphase geben, in der die KI entscheide, wann sie bei einer Suche in den Vordergrund trete. Für Briefe und Geschichten werde es automatische Vorschläge für Formulierungen und Fortsetzungen geben. Auch übertragene Bedeutungen solle die Software richtig verstehen und zum Beispiel Gedichte formulieren können. Die hauseigene Fotosoftware solle künftig automatisch störende Objekte nahtlos entfernen können.Außerdem habe Google u.a. noch ein faltbares Smartphone für 1.799 USD vorgestellt. Es sei gewissermaßen die Antwort auf ein ähnliches Produkt von Samsung. Das Google-Smartphone solle in den Ländern, in denen es verkauft werde - darunter USA, Großbritannien, Deutschland und Japan -, das dünnste seiner Art sein.Eine erfolgreiche Weiterentwicklung im Suchmaschinen-Bereich sei für die Google-Mutter Alphabet entscheidend, um künftig möglichst wenig Marktanteile an Microsofts Suchmaschine Bing zu verlieren. Die vorgestellten Programme und Fähigkeiten würden nach praktisch allem klingen, was zuletzt auch von Microsoft gekommen sei. Spannend werde, wessen Produkte in der Praxis besser ankommen würden. Morgan Stanley sehe Alphabet vorn. Bei Anlegern kämen die Nachrichten ebenfalls gut an. Die Alphabet-Aktie sei bereits gestern deutlich angesprungen und lege aktuelle im US-Handel rund 5% zu. Sie bleibe eine klare Empfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (A)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU