Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

96,70 EUR +1,39% (26.04.2023, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

96,89 EUR +0,39% (25.04.2023, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

104,61 USD -2,03% (25.04.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Neben Microsoft habe auch die Alphabet-Aktie am Dienstag nachbörslich zugelegt, nachdem im regulären Handel am Ende noch ein Minus gestanden sei. Die aktuellen Quartalergebnisse, die am Abend nach Handelsschluss veröffentlicht worden seien, würden auf den ersten Blick ähnlich wie bei Microsoft aussehen: Sehr überzeugend! Zudem habe Alphabet weitere Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 70 Mrd. USD angekündigt.Das erste Fazit nach dem Blick auf die wichtigsten Zahlen falle praktisch wie bei Microsoft aus: Investierte Anleger sollten definitiv dabeibleiben. Das Übertreffen der Erwartungen komme zwar nicht ganz überraschend, aber da im Endeffekt tatsächlich rundum souverän geliefert worden sei, könnte höchstens noch ein Detail beim Ausblick oder eine Äußerung im Analysten-Call die Laune dämpfen. Die ganz großen Wachstumsraten seien aber vorerst offenbar nicht mehr in Reichweite, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: