Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (17.08.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Nach einem bemerkenswerten Börsenlauf sei die Alphabet-Aktie im vergangenen Jahr in eine Topbildungphase übergegangen, die der Technologietitel im Frühjahr 2022 abgeschlossen habe. Mit anderen Worten: Aktuell liege nach wie vor eine Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr vor. Die große Frage sei gegenwärtig, ob diese grundsätzliche Einschätzung überarbeitet werden müsse. Einen Hoffnungsschimmer sende derzeit der MACD, der zuletzt auf historisch niedrigem Niveau ein positives Schnittmuster geliefert habe. Diesem Beispiel sei jüngst die Relative Stärke nach Levy (RSL) gefolgt. Dank der Rückeroberung des Schwellenwertes von 1 signalisiere der Indikator inzwischen wieder eine Haussephase. In diesem Kontext sollten Anlegerinnen und Anleger die Schlüsselzone bei rund 125 USD beachten: Auf diesem Niveau falle die Nackenlinie der oben genannten S-K-S-Formation mit einer Trendlinie (akt. bei 126,34 USD), der 38-Wochen-Linie (akt. bei 126,92 USD) sowie der 50%-Korrektur des gesamten Korrekturimpulses von Februar bis Mai (127,15 USD) zusammen.Unter technischen Aspekten dürfte sich das "Wohl und Wehe" der nächsten Wochen an dieser Schlüsselzone entscheiden. "Make or break" lautet derzeit also das Motto für die Alphabet-Aktie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 17.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:120,48 EUR +0,02% (17.08.2022, 08:50)