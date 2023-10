NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

139,28 USD -1,21% (18.10.2023)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten.



Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (19.10.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Rücksetzer nach dem Jahreshoch - ChartanalyseNach der Erholung vom Vortag hat die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) zur Wochenmitte wieder nachgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Alphabet-Aktie sei im vergangenen Monat bis auf 128,19 USD zurückgefallen, anschließend jedoch nach oben gedreht und habe zu einer kräftigen Erholungsbewegung angesetzt. Dabei hätten die Kurse seit dem September-Tief in der Spitze 11,1% an Wert zugelegt und am vergangenen Donnerstag bei 142,38 USD sogar ein neues Jahreshoch erreicht. Auf diesem Niveau seien die Notierungen allerdings zunächst ausgebremst worden, weshalb die Papiere auf Höhe des September-Tops (139,93 USD) in eine Konsolidierung übergegangen und gestern mit einem Minus von 1,2% auf 139,28 USD zurückgefallen seien.Ausblick: Trotz des neuen Jahreshochs würden jetzt gleich mehrere Widerstände auf der Oberseite den Weg versperren.Das Long-Szenario: Um die vorherige Aufwärtsbewegung wiederaufzunehmen, müsste die Alphabet-Aktie nun auf Schlusskursbasis über das gestrige Tageshoch bei 141,99 USD steigen und damit auch die Juni-Eindämmungslinie überbieten. Darüber würde das aktuelle Jahreshoch vom vergangenen Donnerstag bei 142,38 USD warten. Nur wenig höher dürfte zudem das März-Top aus dem Vorjahr bremsend wirken, das bei 144,16 USD einen weiteren Widerstand bilde. Gelinge dort der Break, würde sich das Chartbild in der größeren Perspektive zunehmend aufhellen und es könnte zu einem Anstieg an die 150er Marke kommen.Das Short-Szenario: Nach dem gestrigen Rückfall unter das September-Top bilde nun das Tagestief vom Freitag bei 137,97 USD den ersten Halt. Darunter wäre eine erneute Korrektur an die 50-Tage-Linie möglich, die zusammen mit dem Juli-Hoch bei 134,07 USD derzeit eine doppelte Unterstützung bilde. Würden die Papiere unter dieses Level fallen, sollte auf die Juli-Aufwärtstrendgerade geachtet werden, bevor es zu einem Test des GD100 und des Juni-Hochs bei 129,55 USD kommen könnte. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze Alphabet-AktieTradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:131,96 EUR -0,18% (19.10.2023, 08:47)