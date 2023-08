NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

136,35 USD +0,63% (30.08.2023, 19:45)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten.



Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (30.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Alphabet habe seit Jahresbeginn eine starke Performance aufs Parkett gelegt. Das Papier trenne nur noch rund 15 Dollar vom Allzeithoch. Am Mittwoch bekomme Alphabet noch zusätzlichen Rückenwind durch eine neue Kaufempfehlung von J.P. Morgan.Die Aktie sei im Jahresverlauf um knackige 53% gestiegen. Schon früh habe sich Alphabet als dominanter Name in Sachen KI erwiesen und habe mit einem konkurrierenden Chatbot gegen Microsoft angetreten, obwohl einige Befürchtungen aufgekommen seien, dass das Unternehmen der Konkurrenz hinterherhinke.Die Blicke würden auf Alphabet gerichtet bleiben. Diese Woche laufe die Google-Konferenz Cloud Next in San Francisco, bei der sich viel um das Thema Künstliche Intelligenz drehe. Angesichts dessen empfehle Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan die Alphabet-Aktie zum Kauf. Eine Präsentation des Cloud-Chefs habe sich zwar mehr auf Produktfortschritte als auf neue Lösungen konzentriert, so Anmuth in einer Studie, es sei aber ermutigend gewesen, dass Google nur wenige Monate nach der Einführung damit beginne, die Künstliche-Intelligenz-Dienste Vertex AI und Duet AI allgemein verfügbar zu machen. Googles Stärken im KI-Bereich seien also untermauert worden. Anmuths Kursziel laute 150 Dollar.Alphabet sei glänzend positioniert. Hinzu komme noch ein mögliches Milliardenbusiness im Bereich autonomes Fahren durch die Tochter Waymo.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-AktieTradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:124,84 EUR +0,27% (30.08.2023, 20:18)