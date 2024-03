Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien der Alphabet (C) befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome.



Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs. (18.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Die Aktie von Google-Mutter Alphabet springe am Montag um rund fünf Prozent nach oben und nehme dabei ihr bisheriges Rekordhoch wieder ins Visier. Das Tech-Schwergewicht sei außerdem der Top-Performer im US-Technologiewerte-Index NASDAQ 100 und trage maßgeblich zu dessen Erholung bei. Rückenwind liefere dabei Branchenkollege Apple.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wolle Apple bei der Integration von KI-Funktionen in die künftige iPhone-Modelle auf die künstliche Intelligenz namens Gemini von Google zurückgreifen. Apple und Alphabet befänden sich demnach in Verhandlungen über eine Partnerschaft beziehungsweise die Lizensierung von Gemini zur Nutzung auf dem iPhone.Bestätigt hätten die beiden Unternehmen die Meldung bislang allerdings nicht. Und selbst wenn es zum KI-Schulterschluss der beiden Tech-Giganten komme, dürften die Wettbewerbshüter ganz genau hinschauen. Doch an der Börse werde die Aussicht auf eine Kooperation der beiden Konzerne bereits gefeiert.Die C-Aktie von Google-Mutter Alphabet sei am Montag zeitweise um rund sieben Prozent angesprungen und notiere zur Stunde noch mehr als fünf Prozent höher bei 148,38 Dollar. Sie steuere damit geradewegs auf das Ende Januar markierte Allzeithoch bei 153,78 Dollar zu und trage maßgeblich zur guten Marktstimmung im US-Tech-Sektor bei. Für die Papiere von Apple gehe es derweil um rund zwei Prozent aufwärts.Die Aktie von Alphabet sei eine laufende Empfehlung und auch im Hebel-Depot von "Der Aktionär" vertreten. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und spekulieren auf eine Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd, so Nikolas Kessler.Apple, einer der Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste, sei derweil unlängst ausgestoppt worden. Fast sieben Jahren nach der Erstempfehlung in Ausgabe 09/2016 habe dabei ein Kursplus von rund 550 Prozent unter dem Strich gestanden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C), Apple.