Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

91,15 EUR -1,64% (30.01.2023, 14:25)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

100,71 USD +1,56% (27.01.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (30.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Google habe fast zwei Jahrzehnte damit verbracht, die mächtigste digitale Werbemaschine der Welt aufzubauen und sich damit praktisch ein Monopol erarbeitet. Gegen dieses wolle die US-Regierung nun vorgehen. Eine Zerschlagung des Unternehmens würde Schockwellen durch den 500 Milliarden Dollar schweren Online-Werbemarkt senden.Sollte die US-Regierung die letzte Woche eingereichte Kartellklage gewinnen und den Internetkonzern Alphabet dazu zwingen, seine Technologie zur Vermittlung von Werbedeals im Internet abzuspalten, würde das neue Unternehmen in zweistelliger Milliardenhöhe bewertet, würden Führungskräfte aus der Werbe- und Medienbranche sagen.Der Verkauf der Vermögenswerte könnte sich als schwierig erweisen, da die großen Technologie- und Medienunternehmen, die sich einen solchen Deal leisten könnten - von Microsoft bis Comcast - selbst mit kartellrechtlichen Hürden konfrontiert wären, so die Manager. Einige Beobachter würden es für wahrscheinlicher halten, dass es zu einer Abspaltung komme und das daraus resultierende Unternehmen ein Käufer in einem von kleinen Ad-Tech-Unternehmen überfüllten Markt werde."Es muss ein Unternehmen sein, das aus eigener Kraft lebensfähig und eher ein Käufer als ein Verkäufer ist", sage Dave Morgan, CEO von Simulmedia, einem Unternehmen für Marketingtechnologie.Der Rechtsstreit bei Alphabet scheine noch kein Ende zu finden. "Der Aktionär" bleibt deshalb vorerst an der Seitenlinie und hat die Google-Mutter derzeit nicht auf seiner Empfehlungsliste, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie