Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten.



Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (14.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jetzt sei es offiziell: Die EU-Kommission habe die vorläufigen Ergebnisse ihrer Google-Untersuchung veröffentlicht. Das Ergebnis: Google verstoße gegen EU-Kartellvorschriften, indem es den Wettbewerb im Bereich der Technologien für Online-Werbung ("Adtech") verzerre. Hart: Die Lösung dieses Konfliktes sei laut der Kommission nur durch die Veräußerung eines Teils der Google-Dienste zu erreichen.Google habe im Online-Werbemarkt eine besondere Position: Der Konzern verkaufe nicht nur Anzeigen, sondern betreibe auch die Plattform, mit der sie im Netz ausgeliefert würden. Daher verfüge Google nach Einschätzung von Experten über einen Informationsvorsprung, wenn es um die Frage gehe, wie Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz unterwegs seien.Dieses Wissen könne auch dazu genutzt werden, um Anzeigen gezielter als andere auszuspielen. Und tatsächlich: "Die Kommission ist zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, dass Google mindestens seit 2014 seine beherrschende Stellung missbraucht hat", habe es in der Pressemitteilung geheißen.Konkret gehe es beispielsweise darum, dass Google seine eigene Werbebörse AdX begünstigt haben solle, indem AdX im Voraus über das beste Gebot von Wettbewerbern informiert worden sei. Zudem solle der hauseigene Werbedienst Google Ads, über den etwa andere Unternehmen Anzeigen auf zu Google gehörenden Seiten schalten könnten, beispielsweise konkurrierende Werbebörsen gemieden haben, was AdX zur attraktivsten Werbebörse gemacht habe.Von Google habe es geheißen: "Wir widersprechen der Auffassung der Kommission und werden entsprechend reagieren." Die Untersuchungen der Kommission konzentrierten sich auf einen eng eingegrenzten Aspekt des Werbegeschäfts und seien nicht neu. "Google sieht sich weiter dazu verpflichtet, in dieser hart umkämpften Branche einen Mehrwert für seine Publisher- und Werbe-Partner zu schaffen."Die Alphabet-Aktie reagiere auf die vorläufigen Ergebnisse der EU-Kommission mit einem Minus von einem Prozent. Anleger werfen aber nicht die Flinte ins Korn und rechnen mit der Aufspaltung des Kerngeschäfts, sondern warten vorerst ab, wie eine ausführliche Stellungnahme von Google ausfällt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link