Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

111,06 EUR +0,58% (30.06.2023, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

120,01 USD -0,88% (29.06.2023, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (30.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Der fulminanten Rekordjagd bei Apple und NVIDIA schaue Alphabet aktuell hinterher. Nicht nur notiere die Aktie rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch, es hätten außerdem zuletzt gleich mehrere Downgrades die Aktie unter Druck gesetzt. Dadurch drohe zwar eine Top-Bildung, die aber könnte geduldigen Anlegern eine attraktive Einstiegschance bieten.Zwar profitiere auch Alphabet vom anhaltenden KI-Hype sowie der Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Geschäfts mit Werbeanzeigen, mit einem Plus von knapp 34 Prozent seit Jahresbeginn habe die Aktie keinen Grund sich zu verstecken. Apple, Microsoft und NVIDIA hätten aber schlicht noch mehr zu bieten gehabt - werde Alphabet die Lücke in den nächsten Wochen und Monaten schließen können?Danach sehe es zugegeben erstmal nicht aus, denn der Wochenchart zeige, dass die Rally nicht nur festhänge, sondern nach dem fulminanten Ausbruch aus dem Abwärtstrend im Februar und attraktiven Anschlussgewinnen im April und Mai zunehmend auch an Schwung verliere. Fundamental habe Alphabet mit zuletzt gemischten Analystenratings zu kämpfen gehabt, technisch würden die Aktie sinkende Handelsumsätze belasten. Das habe zu einem Nachlassen der Trendstärke in RSI und MACD geführt. Eine Schwäche, die sich fortsetzen könnte, insbesondere wenn der MACD tatsächlich kippen und schließlich unter die Signallinie fallen sollte.Ein etwas differenziertes Bild ergebe sich mit Blick in den Tageschart. Die Top-Bildung sei hier ebenso gut zu erkennen wie das starke Nachlassen der Trendstärke. Hier drohe dem MACD gar der Vorzeichenwechsel, was eine Trendwende anzeigen würde. Mit einer Bodenbildung und wieder steigenden Kursen wäre in diesem Fall erst dann zu rechnen, wenn der MACD wieder über die Signallinie geklettert sei.Sollte Alphabet seine wichtige Unterstützung verteidigen können, böte sich eine attraktive Einstiegschance, denn die Strecke bis zum Horizontalwiderstand bei 130 Dollar biete immerhin ein Anstiegspotenzial von 18 Prozent. Sollte die Google-Mutter 110 Dollar nicht nachhaltig behaupten können, müsste von einer übergeordneten Trendwende ausgegangen werden.Zwar verfüge Alphabet über eine unmittelbare Anstiegschance in Richtung 130 Dollar, mit Blick auf die vor allem im Tageschart rasch nachlassende Trendstärke sei aber eher von einem erneuten Test der Unterstützung bei 110 Dollar auszugehen. Könne diese behauptet werden, biete sich Anlegern eine aussichtsreiche Einstiegschance in die laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR.Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei etwa 85 Dollar beachten, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link