Börsenplätze Alphabet-Aktie



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

128,68 EUR -4,16% (26.02.2024, 19:43)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

139,43 USD -4,03% (26.02.2024, 19:29)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome.



Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Habe die Google-Mutter Alphabet Probleme mit der Künstlichen Intelligenz? Müssten sich Anleger um das Such-Geschäft Sorgen machen, dass dem Tech-Riesen regelmäßig Milliardengewinne beschwere? Die Kursentwicklung der letzten Handelstage jedenfalls dürfte vielen Anlegern ein flaues Gefühl im Magen bereiten.In der vergangenen Woche habe Google angekündigt, mit der Bildgenerierung für sein Gemini-KI-Modell zu pausieren. Es habe Ungenauigkeiten bei der Erstellung historischer Bilder gegeben, was man jetzt erst einmal untersuchen wolle.Erste Experten würden darin möglicherweise eine Schwäche von Google im Bereich der generativen KI und damit eine Gefahr für das Suchgeschäft durch KI-getriebene Konkurrenz sehen. "Die Fehltritte von Alphabet in der KI könnten die Wahrnehmung verstärken, dass Google eine unzuverlässige Quelle für KI ist, was ein Risiko für sein Suchgeschäft darstellt", habe Melius-Analyst Ben Reitzes in einer Notiz am Montag geschrieben."Wir haben argumentiert, dass sich das Suchverhalten ändern wird - mit neuen, KI-infundierten Funktionen", so Reitzes. Dies an sich schaffe schon Möglichkeiten für Wettbewerber, aber umso mehr, wenn ein bedeutender Teil der Nutzer Bedenken bezüglich Googles Voreingenommenheit entwickle.Die Alphabet-C-Aktie sei am Montag mit einem Minus von rund vier Prozent eine der schwächsten Werte im NASDAQ 100. Mit dem Bruch der 140-Dollar-Marke sei auch vorerst der kurzfriste Aufwärtstrend sowie die 50-Tage-Linie passé. Es könnte deshalb passieren, dass die Aktie in Richtung 130 Dollar falle."Der Aktionär" rät dazu, noch ein paar Tage Zeit zu geben, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Alphabet (C) befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.