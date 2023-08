Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (21.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sparmaßnahmen von Anfang Januar hätten auch die sogenannten "Other Bets" von Alphabet betroffen. Doch noch immer würden "Other Bets"-Unternehmen wie der Fahrdienstleister Waymo oder die Smart-Home-Sparte Nest Milliarden verbrennen - und die Life-Sciences-Firma Verily verliere sogar noch mehr als geplant.Über 30 Milliarden Dollar hätten die "Other Bets" verloren, seitdem Alphabet hierzu Ergebnisse in ihren Quartalsberichten ausweise. Im vergangenen Geschäftsjahr habe der operative Verlust ein Rekordniveau von rund sechs Milliarden Dollar erreicht, während nur eine Milliarde Dollar erlöst worden sei. Kein Wunder wachse der Druck der Investoren auf die "Other Bets"-Geschäfte und Aktivisten wie der TCI Fund würden eine Halbierung der Kosten fordern.Einfach scheine Waymo und Co die Kosteneinsparung aber nicht zu fallen. Denn jüngst habe das Wall Street Journal berichtet, dass Verily im ersten Halbjahr 17 Millionen Dollar mehr Verlust gemacht habe als geplant. Dabei seien bereits im Januar 15 Prozent der Belegschaft entlassen und einige Projekte eingestampft worden.In einer Ansprache an die Mitarbeiter habe der Verily-Finanzvorstand laut dem WSJ-Bericht gesagt, dass man hinter den Erwartungen zurückbleibe, aber Google bei Bedarf weitere Mittel zur Verfügung stellen werde. Keine guten Nachrichten, denn Verily erwirtschafte mit 280 Millionen Dollar im ersten Halbjahr den Löwenanteil der "Other Bets"-Umsätze und habe eigentlich ab dem Jahr 2024 profitabel wirtschaften wollen.Anleger sehen daher über diese Eigenart bei der Alphabet-Aktie hinweg, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie