Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome.



Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs. (19.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ein Kauf.Die Meldung, dass Apple künftig auf die KI-Dienste von Alphabet zugreifen könnte, habe der Aktie der Google-Mutter wieder Leben eingehaucht. Der Kursgewinn von 4,6 Prozent am Montag sei das größte Tagesplus seit einem Jahr gewesen. Bis zum Rekordhoch sei es nur noch ein kleines Stück. Die Aktie sei immer noch günstig zu haben.Konkret würden der Alphabet-Aktie noch sechs Dollar fehlen, um das Rekordhoch bei 153,78 Dollar zu erreichen. Gelinge das Break, könnte Anschlusskäufe erfolgen und in den Aktienkurs könnte wieder mehr Dynamik kommen. 2024 liege die Alphabet-Aktie mit gerade einmal 5,7 Prozent im Plus, während die Magnificent 7 16 und der GAFAM-Index 13 Prozent zugelegt hätten.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe am Montag berichtet, dass zwischen Alphabet und Apple Gespräche geführt würden über eine Partnerschaft im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Wie es geheißen habe, werde darüber verhandelt, ob KI-Technologie von der Google-Mutter zukünftig in den Smartphones des iPhone-Herstellers verwendet werde.Eine Partnerschaft mit Apple könnte Google helfen, die KI-Lösung "Gemini" im Wettstreit mit OpenAI populärer zu machen.Alphabet komme für 2024 auf ein KGV von 22, was für ein Wachstumsunternehmen mit einer ganz starken Marktstellung bei Werbung und einer Menge Fantasie bei KI günstig sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet.