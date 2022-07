Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.07.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Nur eine Flagge? - ChartanalyseMit den Quartalszahlen der Big Techs erreicht die US-Berichtssaison in dieser Woche ihren Höhepunkt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unter anderem würden heute Abend nach Börsenschluss die Zahlen von Microsoft und Alphabet (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) erwartet; Amazon und Apple folgen am Donnerstag. Optisch seien die Papiere der Google-Mutter Alphabet durch den Aktiensplit im Verhältnis von 1:20 zur Monatsmitte bereits deutlich billiger geworden, an der charttechnischen Situation habe sich indes kaum etwas geändert. Bereits seit zwei Monaten zeige sich ein volatiles Auf und Ab, wobei zuletzt die Abwärtstendenzen wieder überwogen hätten.Ausblick: Die Erholung nach dem Jahrestief bei 102,21 USD (wichtig zu wissen: die Charts würden nach einem Aktien-Split rückwirkend entsprechend angepasst) sei bereits Anfang Juni in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die zugleich eine große Flagge darstellen könnte.Das Long-Szenario: Um die Chartlage etwas freundlicher zu gestalten, müssten die Kurse nun mindestens über die 50-Tage-Linie bei 112,75 USD steigen. Im Anschluss sollten zudem die Volumenspitze im Bereich von 115,00/115,50 USD und das Verlaufshoch vom 20. Juli bei 116,33 USD überboten werden, um darüber Platz für einen Hochlauf an die beide Juni-Tops zu eröffnen. Diese würden ab 119,25 USD eine breitere Widerstandszone bilden, die sich über das Juli-Top bei 120,44 USD bis zur oberen Trendkanalbegrenzung mit der 100-Tage-Linie bei 121,21 USD erstrecke. Gelinge dort der Break, würden direkt im Anschluss das Januar- und Februar-Tief in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: