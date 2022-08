Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (09.08.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Neues Drei-Monats-Hoch - ChartanalyseNachdem die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) am 24. Mai bei USD 102,21 auf den bis dato niedrigsten Stand des Jahres zurückgefallen war, sind die Kurse in eine volatile Seitwärtsbewegung übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Innerhalb von drei Monaten sei es dabei - entweder im Bereich von 105,00/106,00 USD oder auf dem Niveau von 119,00/120,00 USD - zu scharfen Richtungswechseln gekommen. Zuletzt habe die untere Begrenzung dieser Range am 26. Juli auf dem Prüfstand gestanden. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei es anschließend jedoch wieder kraftvoll aufwärts gegangen, wobei die Notierungen gestern mit dem Tageshoch bei 120,86 USD sogar ein neues Drei-Monats-Hoch erreicht hätten.Ausblick: Ausgehend vom Juli-Tief bei 104,67 USD habe sich die Alphabet-Aktie in der Spitze um 15,5% erholt. Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben sei gestern jedoch nur im Intraday-Verlauf gelungen.Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Notierungen jetzt per Tagesschluss über das Juli-Hoch bei 120,44 USD steigen und damit auch die 100-Tage-Linie bei 119,68 USD erneut überbieten. Zur Bestätigung sollte es anschließend über die Juni-Eindämmungslinie gehen, die gleichzeitig als obere Flaggenbegrenzung gesehen werden könne. Gelinge dort der Break, könnte sich - über das Mai-Top bei 123,14 USD hinweg - die Chance für einen Hochlauf an das Januar-Tief bei 124,64 USD eröffnen. Dieses bilde zusammen mit dem Februar-Tief eine Doppelhürde, die im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte. Darüber würde sich das nächste Kursziel auf den GD200 stellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: