Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (19.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie des Internet-Giganten Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Am Montag dürfte sich der ein oder andere Anleger gewundert haben, der auf die Kurse der Alphabet-Aktie geschaut habe. Denn am Freitag nach Börsenschluss sei der angekündigte Split im Verhältnis 1 zu 20 durchgeführt worden. Helfen könne die Kapitalmaßnahme den Tech-Papieren jedoch nicht, zum Handelsschluss stehe ein bereinigtes Minus von 2,5 Prozent auf der Tafel.Dabei werde einem Aktiensplit eigentlich eine eher positive Wirkung zugesagt. Denn die Aktien der Google-Mutter würden nun auch für Kleinanleger wieder erschwinglich und könnten bald ihre Aufnahme im Dow Jones feiern, was große Indexfonds zum Kaufen bewege. Die Sorge sei aktuell jedoch, dass eine drohende Rezession die positive Wirkung eines Splits schnell wieder aufhebe. Eine Sorge, die am Montag auch die Analysten von MKM Partners dazu veranlasst habe, ihr Kursziel für die Alphabet-Aktie von 165 auf 140 Dollar zu senken.Die Experten hätten in ihrer Studie geschrieben: "Wir glauben, dass es mehrere Gründe gibt, warum Google von einem makroökonomischen Abschwung weniger stark betroffen sein sollte als andere Unternehmen. Angesichts der größeren Online-Durchdringung heute im Vergleich zu früheren Rezessionen glauben wir jedoch, dass alle Internetunternehmen dieses Mal stärker betroffen sein werden, da das säkulare Wachstum möglicherweise nicht ausreicht, um die zyklische Abschwächung zu überdecken."Das angepasste Kursziel sei jedoch nicht die einzige Nachricht gewesen, die am Montag die Alphabet-Aktie belastet habe. Zusätzlich sei der US-Konzern von einem russischen Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 21,8 Mrd. Rubel (370 Mio. Euro) verurteilt worden, weil Google es wiederholt versäumt habe, als illegal erachtete Inhalte zu entfernen. Es sei nicht die erste Geldstrafe in Russland. Erst im Dezember sei Google aus gleichen Gründen zur Zahlung von 87 Mio. Euro verurteilt worden.Das Sentiment gegenüber der Alphabet-Aktie dürfte damit wohl bis Donnerstagabend eher negativ bleiben. Erst ein Ausbruch über die 120-Dollar-Marke wäre als ein klares Kaufsignal zu werten.Anleger bleiben bei der Alphabet-Aktie dabei und warten ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link