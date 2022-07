XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.317,00 EUR +3,41% (07.07.2022, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.386,12 USD +3,55% (07.07.2022, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (08.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Mittelfristiger Boden - ChartanalyseDie Alphabet C-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) bildete nach dem Hoch vom 19. November 2021 bei 3.037,00 USD ein Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieses habe die Aktie am 22. April 2022 vollendet. Anschließend sei sie auf ein Tief bei 2.044,16 USD gefallen. Dieses Tief stamme vom 24. Mai. Damit sei der Wert minimal unter das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop gefallen. Seitdem befinde sich die Aktie in einem Bodenbildungsversuch. Dieser laufe innerhalb eines aufsteigenden Dreiecks ab. Die Durchbruchslinie für dieses Dreieck liege bei 2.387,97 USD. Die Aktie habe gestern minimal darunter geschlossen.Die Alphabet-Aktie habe eine Chance einen mittelfristigen Boden auszubilden. Dafür müsse sie allerdings den Widerstand bei 2.387,97 USD stabil durchbrechen. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann ergäbe sich ein Kaufsignal mit einem rechnerischen Ziel bei 2.789,60 USD. Damit würde die Aktie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch durchbrechen, woraus sich Potenzial bis zu diesem Rekordhoch bei 3.042,00 USD ergäbe. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief vom Dienstag bei 2.124,99 USD abfallen, dann ergäbe sich ein neues mittelfristiges Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit Abgaben bis ca. 2.002,00-1.914,49 USD oder sogar ca. 1.800 USD gerechnet werden. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.324,50 EUR -0,96% (08.07.2022, 08:40)