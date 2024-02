NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

137,44 USD -1,90% (28.02.2024, 21:59)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome.



Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs. (28.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Ein breiter Zusammenschluss aus 32 europäischer Medien- und Verlagshäuser habe am Mittwoch Klage gegen Google eingereicht und fordere nicht weniger als 2,1 Mrd. Euro Schadenersatz. Auf Klägerseite würden sich auch deutsche Schwergewichte wie Axel Springer oder Burda finden.Die Allianz aus der europäischen Medienbranche werfe der Alphabet-Tochter wettbewerbswidriges Verhalten im Bereich Ad-Tech vor und berufe sich dabei auf ein Urteil aus Frankreich. Im Jahr 2021 habe die dortige Wettbewerbsbehörde gerichtlich feststellen lassen, dass Google durch die Bevorzugung seiner eigenen Dienste jeden Publisher in Europa geschädigt haben könnte, der innerhalb seiner Angebote selbst programmatisch Werbung anbiete. Die Strafe damals: 220 Mio. Euro. Jetzt würden die Kläger konkret 2,1 Mrd. Euro Schadensersatz vom US-Konzern verlangen.Die Klage der Medienhäuser dürfte wie bei vorherigen Sammelklagen gegen Google außergerichtlich beigelegt werden. Eine Einigung in Form von Vergleichszahlungen dürfte das Ergebnis von Alphabet jedoch erst in einigen Jahren tatsächlich belasten. Viel spannender werde, wie die EU-Kommission in der Ad-Tech-Frage reagieren werde. Zuletzt habe es hier geheißen, dass eine Lösung des Ad-Tech-Konfliktes nur durch die Veräußerung eines Teils der Google-Dienste zu erreichen sei, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Börsenplätze Alphabet-AktieTradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:126,82 EUR -1,84% (28.02.2024, 22:26)