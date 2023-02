Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (06.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Sundar Pichai habe sich am Donnerstagabend nicht etwa auf die Quartalszahlen konzentriert, sondern habe die Analystenkonferenz mit längeren Ausführungen zur Künstlichen Intelligenz (KI) gestartet - und was Anleger hier von der Google-Mutter erwarten könnten.Vor über sechs Jahren habe Pichai zum ersten Mal von einem "AI-first-Konzern" gesprochen und sehe Google seither als führend in diesem Gebiet - auch wenn OpenAI mit der Veröffentlichung von ChatGPT aktuell die mediale Aufmerksamkeit für sich beanspruche.Der Alphabet-CEO habe direkt zu Beginn des Earnings-Call erklärt, dass sich der Konzern in einer großartigen Position befinde, da die KI einen Wendepunkt erreicht habe. Alphabet habe sich seit Anfang letzten Jahres auf diesen Wendepunkt vorbereitet und werde in den kommenden Monaten eigene Produkte in drei Bereichen vorstellen, in denen man sich große Chancen ausmale, so Pichai.Erstens sollten im Bereich der Sprachmodelle nicht nur LaMDA, mit dem Nutzer ähnlich wie bei ChatGPT direkt interagieren könnten, sondern auch BERT, das zur Optimierung des Suchmaschinen-Rankings diene, präsentiert werden. Zweitens werde Alphabet neue Tools und APIs für Entwickler und Partner bereitstellen, die eigene Applikationen auf Basis der von Alphabet entwickelten KI-Modelle ermöglichen würden. Drittens sollten auch in der Google Cloud die KI-Fortschritte zugänglich gemacht werden.Kein Wunder also, dass Analysten trotz der enttäuschenden Zahlen lobende Worte für den Tech-Riesen finden würden. Brian Nowak von Morgan Stanley habe beispielsweise geschrieben, dass Alphabet aufgrund seiner Größe und Kapitalstärke in der Lage sei, die nächste Generation von KI-Technologien voranzutreiben.Google sei mit DeepMind und seinen TPU-Chips der große Technologieführer im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Das Thema rücke im Earnings-Call daher zu Recht an erste Stelle. An der Börse bliebt nach den Q4-Zahlen allerdings die Flaute auf dem Werbemarkt im Fokus der Anleger - und solange hier keine Verbesserungen in Sicht sind, sollten Interessierte die Alphabet-Aktie vorerst meiden, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: