Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (10.02.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Massiver Einbruch - ChartanalyseDie Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) bildete nach ihrem Allzeithoch bei 152,10 USD aus dem Februar 2022 ein Doppeltop aus und fiel anschließend auf ein Tief bei 83,45 USD im November 2022, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei eine Bodenbildung gestartet, die mit dem Ausbruch über 102,59 USD am 2. Februar 2022 vollendet worden sei. Anschließend sei der Wert oberhalb der Nackenlinie des Bodenformation und unterhalb des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch seitwärts gelaufen. Am Mittwoch sei zu einem starken Einbruch gekommen, der sich gestern fortgesetzt habe. Dabei habe die Aktie die Bodenformation aufgeknackt und sei unter den EMA 50 bei aktuell 90,86 USD gefallen. Die Aktie habe gestern das Aufwärtsgap vom 20. Januar geschlossen.Der Einbruch der letzten beiden Tage sei massiv. Eine kleine Erholung in Richtung 102,59 USD sei kurzfristig möglich. Anschließend drohe allerdings ein weiterer Abverkauf in Richtung 88 USD und damit auf den Aufwärtstrend seit November 2022. Sollte dieser Trend nicht halten, könnte es sogar zu weiteren Abgaben gen 77,12 USD und damit an das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020 kommen. Für ein neues, mittelfristiges Kaufsignal müsste die Aktie über 108,80 USD ausbrechen. In diesem Fall wäre eine Rally in Richtung 124,64 USD und eventuell sogar an das neue Allzeithoch möglich. (Analyse vom 10.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:89,19 EUR +0,27% (10.02.2023, 09:08)