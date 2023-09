Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten.



Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (19.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem neuen Allzeithoch im Blick sei die Aktie der Google-Mutter Alphabet in diesem Jahr kräftig nach vorne marschiert. In einem freundlichen Marktumfeld an der NASDAQ habe sich der Technologietitel 2023 bereits um 57 Prozent verteuert. Der Outperformer sei hervorragend positioniert, was auf weiter steigende Kurse schließen lasse.Man könne es kurz fassen: Bei Alphabet laufe es rund. Der Werbebranchenprimus habe die Börse im ersten Halbjahr mit einem starken Zahlenwerk überzeugt. Für das laufende Jahr würden die von Bloomberg befragten Analysten mit einem Umsatz von 274,1 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 5,99 Dollar je Aktie rechnen, was einem Zuwachs um fast ein Viertel entsprechen würde.Für das kommende Geschäftsjahr würden dann weitere Rekorde erwartet: 284,0 Milliarden Dollar Umsatz und 6,93 Dollar Gewinn je Aktie. Die Google-Mutter sei auf bestem Weg, diese Ziele zu erreichen. Die US-Wirtschaft entwickle sich immerhin robust und die Aussicht auf eine KI-Revolution treibe die Kursfantasie.Der Nachrichtenagentur Bloomberg lägen aktuell 61 professionelle Einschätzungen für die Alphabet-Aktie vor. Acht der Experten würden dazu raten, die Aktie zu halten. Das Gros der Analysten spreche für den Technologietitel eine Kaufempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 151,96 Dollar, also zehn Prozent oberhalb des aktuellen Niveaus.Auch "Der Aktionär" sei bullish gestimmt. Das Kursziel der Redaktion liege bei 165,00 Euro (umgerechnet 176,21 Dollar). Seit dem jüngsten Kaufvotum im März betrage die Performance plus 40 Prozent.Im bisherigen Jahresverlauf habe Alphabet eine Glanzleistung aufs Börsenparkett gezaubert. Aus Sicht des "Aktionär" dürfte es so weitergehen. Die Google-Mutter ist ein Basisinvestment - denn nicht zuletzt durch die Monopolstellung im Megamarkt Werbung ist Aktie ein klarer Kandidat für Buy & Hold (forever), so Lukas Meyer.Das Zertifikat mit der WKN DA0AC0 bilde den Kursverlauf des Index nahezu 1 zu 1 ab. Für mehr Risiko stünden entsprechende Hebel-Zertifikate zur Verfügung. (Analyse vom 19.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (A).