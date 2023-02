XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (28.02.2023/ac/a/n)



Microsofts Engagement bei OpenAI sei bislang ein voller Erfolg. Das würden auch die Download-Zahlen der Suchmaschine Bing- und des Edge-Browsers belegen. Diese seien zuletzt - befeuert von der Begeisterung um den Chat-Bot ChatGPT - in die Höhe geschossen und hätten den zuvor gigantischen Abstand zu Google und Chrome massiv reduzieren können.In der Kategorie "Dienstprogramme" der US-App Store-Charts rangiere der Edge-Browser aktuell auf Platz vier und hat damit fast zu Chrome (Platz zwei) aufgeschlossen. Das gehe aus Daten der Analyse-Website SensorTower hervor. Ob damit auch ein signifikanter Zuwachs bei den Marktanteilen - Edge sei dort im Januar auf 4,46% gekommen, Chrome auf 65,43% - einhergehe, werde sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn die Daten für Februar vorgelegt würden.Noch deutlicher als im Browser-Sektor sei die Aufholjagd im Suchmaschinen-Segment ausgefallen. Wie Justin Post, Analyst bei der Bank of America, errechnet habe, sei noch Anfang Februar die Google-App 20-mal häufiger heruntergeladen worden als der Konkurrent Bing. Nach der Ankündigung von Microsoft, ChatGPT in Bing zu integrieren, habe sich die Lücke zwischenzeitlich auf 1,2-mal geschlossen. In den letzten zwei Wochen sei der Abstand laut Post aber wieder auf das 3,3-Fache angewachsen.Auch an der Börse sei die ganz große KI-Euphorie fürs Erste abgeebbt. Seit dem Zwischenhoch vor 14 Tagen habe die Microsoft-Aktie rund 8% korrigiert. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet habe im gleichen Zeitraum knapp 7% nachgegeben.