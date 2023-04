Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

98,69 EUR +4,28% (27.04.2023, 18:57)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

98,38 EUR +3,17% (27.04.2023, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

108,67 USD -0,20% (27.04.2023, 18:47)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (27.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) unter die Lupe.Der Internetriese habe zuletzt mit seiner Quartalsbilanz die Erwartungen der Analysten schlagen können. Die steigenden Konzernumsätze seien vor allem dem florierenden Cloud-Geschäft zu verdanken.Für Anleger der Alphabet-Aktie werde es nun spannend, denn sie stehe vor einer wichtigen Widerstandszone zwischen der Horizontalen bei 108,76 Dollar und der Oberseite des seit November 2022 gültigen Trendkanals bei 111,18 Dollar. Zwischen Februar 2022 und März 2023 habe sich Alphabet in einem Abwärtstrend befunden, den der Titel im März habe verlassen können.Die Alphabet-Aktie habe anschließend im April die Trendlinie bei 101,52 Dollar erfolgreich als Support getestet und damit für einen Trendbruch gesorgt. Positive Signale gebe es auch vom Williams %R-Indikator. Dieser sei von der überverkauften Region in die neutrale Zone zurückkehrt. Damit stünden die Chancen für eine Aufwärtsbewegung gut.Die charttechnische Lage bei Alphabet helle sich auf. Kann nun die Zone zwischen 108 und 111 Dollar überwunden werden, sollte es charttechnisch weiter bis zum Widerstand bei 123,29 Dollar gehen, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: