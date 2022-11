Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (01.11.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Haltelinie auf dem Prüfstand - ChartanalyseRückblick: Die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) war nach Vorlage der Quartalsergebnisse am vergangenen Mittwoch um 9,6% abgestürzt - das war der größte Tagesverlust seit dem 16. März 2020, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Donnerstag seien die Kurse sogar aus einer kleinen charttechnischen Trichter-Formation nach unten herausgefallen und hätten bei 91,90 USD ein neues Jahrestief markiert. Im Schlepptau von Apple - die Aktie habe sich am Freitag nach den Zahlen um 7,6% verbessert - hätten sich auch die Alphabet-Papiere um 4,3% erholen können. Ein Teil dieser Kursgewinne sei allerdings zum gestrigen Wochenauftakt wieder abgegeben worden. Mit einem Schlusskurs von 94,66 USD (-2%) habe dabei auch der Oktober mit einem Minus von 1,5% geendet.Ausblick: Im Alphabet-Chart sei zuletzt ein kleiner Trichter bzw. ein umgekehrtes Dreieck herausgebildet worden. Dieses charttechnische Muster deute in der Regel auf eine höhere Nervosität bzw. Volatilität hin.Das Long-Szenario: Mit der Gegenbewegung am Freitag hätten sich die Kurse zurück in den Trichter geschoben, seien zunächst aber an den Verlaufstiefs vom 13. Oktober bzw. 30. September bei 95,27 USD und 96,03 USD hängengeblieben. Darüber müssten die Notierungen über das Top vom Freitag bei 96,86 USD steigen, bevor es ab 98,54 USD darum gehen würde, die große Kurslücke vom vergangenen Mittwoch zu schließen. Im Zuge eines Gap-Close wäre allerdings der Sprung über die runde 100er-Marke nötig, die in der Mitte der Trichter-Formation bremsend wirken könnte. Auch das Mai-Tief bei 102,21 USD, die Volumenspitze bei 102,50/103,00 USD und die kurzfristige 50-Tage-Linie (103,56 USD) würden noch innerhalb des offenen Gaps liegen, das erst bei 104,93 USD komplett geschlossen wäre. Der Sprung über den Mehrfach-Widerstand zwischen 105,10 USD und 105,63 USD könnte dann größere Erholungsimpulse initiieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: