Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (31.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Googles Werbegeschäft wachse weiter stark - aber nicht ganz so schnell, wie an der Wall Street erwartet. Im vergangenen Quartal seien die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 65,5 Milliarden Dollar (60,4 Mrd. Euro) gestiegen, wie der Mutterkonzern Alphabet am Dienstag mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt eher mit 65,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 4 Prozent gefallen.Werbung im Umfeld der Google Suchmaschine sei nach wie vor die mit Abstand wichtigste Geldquelle des Konzerns. Hier sei der Umsatz im vergangenen Quartal von 42,6 auf 48 Milliarden Dollar gestiegen. Die Videotochter habe die Anzeigenerlöse von knapp 8 auf 9,2 Milliarden Dollar gesteigert.Die Entwicklung von Googles Werbegeschäft werde sehr genau beobachtet. Eine zentrale Frage sei, ob Versuche von Konkurrenten, mithilfe Künstlicher Intelligenz direkte Antworten statt Links anzuzeigen, eine Spur bei Google hinterlassen würden.Das Cloud-Geschäft sei von 7,3 auf 9,2 Milliarden Dollar gewachsen. Der Bereich, der im Vorjahresquartal einen operativen Verlust von 186 Millionen Dollar verbucht habe, habe nun schwarze Zahlen in Höhe von 864 Millionen Dollar geschrieben. Bei den sogenannten "anderen Wetten" - Zukunftsprojekten wie selbstfahrende Autos oder Lieferdrohnen - sei der Umsatz aller Firmen von 226 auf 657 Millionen Dollar gestiegen. Der operative Verlust des Bereichs sei deutlich gedrückt worden: Von 1,24 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf jetzt 863 Millionen Dollar.Auch Jefferies habe sich zuletzt bullish gezeigt. Analyst Brent Thill habe das Kursziel für die Aktie auf 170 Dollar angehoben. Der Experte sehe weiterhin ein starkes Anzeigenwachstum und eine bemerkenswerte Stärke im Segment Suchmaschinen.Die Alphabet-Aktie werde in den letzten Monaten von der Euphorie ausgehend von der zunehmenden Verbreitung von KI getrieben. Die Erwartungshaltung im Vorfeld der Zahlen sei extrem hoch gewesen.Stärkere Rücksetzer bieten Kaufchancen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur A-Aktie von Alphabet. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link